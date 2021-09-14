Москва, 14 сентября, 2021, 15:44 — ИА Регнум. Российские власти направили в Чехию запрос, касающийся задержания гражданина РФ Александра Франчетти в аэропорту Праги. Об этом сообщила 14 сентября официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Nikita Dezhurny МИД России

Она отметила, что ведомство взаимодействует с МИД России и тщательно изучает причины и правовые основания задержания соотечественника на территории Чехии. Международный ордер на арест Франчетти выдала Украина.

«Для установления всех обстоятельств задержания А. Франчетти Российской Федерацией уже направлены запросы в Чешскую Республику», — сказала Петренко ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, о задержании российского гражданина в международном аэропорту Праги чешская сторона проинформировала 12 сентября. Предположительно, на Украине его хотят судить за участие в событиях «крымской весны».

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