Рига, 14 сентября, 2021, 15:31 — ИА Регнум. В 72-й Рижской средней школе объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за заразившегося коронавирусом учителя. Об этом сообщило латвийского радио на русском языке «Радио 4».

Пресс-служба комздрава СПб Во временном госпитале «Ленэкспо» в Петербурге не осталось ковид-пациентов

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Дельта плюс» и новая волна — все новости»

Директор столичной школы так описал произошедшее: «Случилось в пятницу, 10 сентября, ЧП. Одна из наших учителей, которая не вакцинировалась, получила положительный тест. Она успела за три дня, которые были до того, провести уроки в 24 или 25 классах. Это привело к тому, что мы вынуждены 25 классов отправить на карантин».

По его словам, на «удаленку» теперь придется перевести почти половину учащихся школы: «Это еще один урок тем учителям, которые не вакцинируются».

По мнению Александра Анзулевича, нынешний подход к организации учебного процесса нужно подправить: «Если, предположим, в классе три вакцинированных ученика, и они имеют право посещать школу, а остальные невакцинированные уходят на карантин, тогда возникает очень сложная ситуация».

Он предложил разрешить директорам школ принимать индивидуальные решения и отправлять этих немногих вакцинированных детей вместе с остальным классом на «удаленку». Тогда удастся избежать двойной нагрузки на учителей и работников школьных заведений.

Тем более, добавил, он, министерство пока не готово оплачивать дополнительные нагрузки педагогов в «разделенных» классах».