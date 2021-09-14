Саратов, 14 сентября, 2021, 15:29 — ИА Регнум. Начиная с 28 сентября, из саратовского аэропорта «Гагарин» по вторникам и четвергам будут осуществлять авиаперелеты в столицу Дагестана. Софинансирование авиарейсов по маршруту «Саратов-Махачкала» предусмотрено со стороны двух регионов в размере 30,5%.

Vk.com/gagarinairport Аэропорт «Гагарин»

Как сообщает минтранспорта и дорожного хозяйства Саратовской области, осуществлять полеты будет перевозчик Red Wings.

С января Саратовская область начала субсидировать перелеты в Екатеринбург и Нижний Новгород, с мая — в Казань.

В прошедший летний сезон аэропорт «Гагарин» обслужил 319 тыс. человек, за два года работы — 1,4 млн пассажиров.

ИА REGNUM напоминает, в августе в саратовском аэропорту «Гагарин» рядом с пассажирским терминалом открылся мобильный пункт экспресс-тестирования на коронавирус.

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