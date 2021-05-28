Москва, , 13:21 — REGNUM Программа субсидирования авиаперевозок в России будет скорректирована. Об этом 28 мая заявил заместитель председателя правительства России, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на заседании коллегии министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, передает корреспондент ИА REGNUM.

Полпред президента отметил, что на данный момент программа не пропорционально распределяет субсидии в части оказания поддержки авиаперевозчикам на Дальнем Востоке. Однако в скором времени ситуация должна быть исправлена.

«По поводу авиационных перевозок что хочу сказать: действительно, есть такая ошибка в работе Министерства транспорта, где они взяли и непропорционально разделили субсидии. Мы с ними поговорили. Они вносят изменения и эти изменения близки к прохождению в правительстве», — сказал Трутнев.

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