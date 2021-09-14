Душанбе, 14 сентября, 2021, 15:25 — ИА Регнум. На данный момент Таджикистан не собирается привлекать для охраны границы с Афганистаном силы стран — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом 14 сентября рассказал начальник управления стран СНГ МИД Таджикистана, и.о. национального координатора по делам ШОС Ахмад Саидмуродзода.

Иван Шилов ИА REGNUM Таджикистан

«Вовлекать силы стран — членов ОДКБ в охрану либо в обеспечение безопасности приграничья с Афганистаном пока не планируется», — приводит его слова ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент России Владимир Путинпровел обсуждение ситуации в Афганистане со своим коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном.