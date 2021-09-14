Москва, 14 сентября, 2021, 15:23 — ИА Регнум. Россия является одной из очень немногих стран в мире, в которой значительную долю внутреннего рынка интернет-сервисов контролируют местные компании. Причем единственной страной, где такое положение держится в большей степени на собственной технологической базе, а не на законодательных ограничениях, как, например, в Китае, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

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«Яндекс» в этом смысле, естественно, местный, хотя и принадлежит на 80% иностранным инвесторам. Это компания, созданная российскими программистами, основной штат её сотрудников находится здесь, здесь же и основной рынок компании.

Как четко видно, компания сильна только на рынках, связанных так или иначе с Россией культурно и экономически — прорваться серьезно на рынки других стран не получается.

Здесь же компания выращивает новые поколения специалистов, которые затем поднимают российский IT-бизнес. Иностранным агентом обычно называют тех, кто получает деньги из-за границы, а «Яндекс» зарабатывает здесь, и здесь же интересы его владельцев, поскольку на других рынках компанию никто не ждет.

Даже, несмотря на довольно серьезные преимущества, обусловленные локальностью, Google многие годы теснит «Яндекс» и на российском рынке. При том, что сам Google пользуется всеми теми же приемами, в том числе и своим лидирующим положением на рынке поиска

Но вот реально ограничить его без введения жесткого фаерволла по китайскому образцу не очень получается — интернет остается пространством без границ и локализовать в нём источники доходов не так-то просто.

И даже шумный европейский процесс против монополии Google мало что изменил в раскладе долей на европейском рынке. Получается, с Google наши регуляторы и законодатели справиться не могут, поэтому по принципу «бей своих, чтобы чужие боялись», взялись за Яндекс?

Вообще в российском общественном мнении закрепилось представление о том, что монополия плоха сама по себе, поэтому её нужно любой ценой устранить, и тогда всё будет дешево, качественно и много.

При этом никакой разницы в темпах роста цен или уровня сервиса в отраслях с большей и меньшей степенью монополизации в реальности не наблюдается — цены растут равномерно даже в тех секторах, где рынок сверхконкурентный. Это и логично — чем больше людей выполняют одну и ту же функцию, тем больше требуется для оплаты их труда.

Как раз монополии за счёт больших оборотов, более дешевой логистики, меньшей доле административных, рекламных и прочих издержек могут позволить себе конкурировать меньшей ценой.

В мире же интернет-бизнеса, где объёмы мультиплицируются очень дешево, а издержки на персонал и рекламу составляют чуть ли не основные расходы, вопрос звучит по-наполеоновски: «Народ, который не хочет кормить свою монополию, будет кормить чужую».

Поскольку главным бенефициаром ограничений, налагаемых на «Яндекс», станет Google, на что бы там ни надеялись инициаторы исков. И сильное давление может привести лишь к тому, что «Яндекс» станет ещё менее российским.

Поэтому законодателям и регулятору следует проявить особую осторожность в данном вопросе. «Не выплеснуть бы с водой и ребенка», — высказал свое мнение эксперт

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября 2021 года арбитраж Москвы рассмотрит громкое дело с участием «Яндекса», ещё весной ставшего фигурантом антимонопольного расследования.

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