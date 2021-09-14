Ереван, 14 сентября, 2021, 15:21 — ИА Регнум. В Армению из Франции доставили 25 тыс. доз вакцины AstraZeneca. Об этом 14 сентября сообщает посольство Франции в Ереване.

(сс) ŽupaBA VUCBA Вакцина AstraZeneca

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Сообщается, что это первая партия вакцины, обещанная в августе французским президентом Эмманюэлем Макроном. Тогда он заявил, что отправит в Армению 200 тыс. доз препарата. Остальное количество будет доставлено позже.

Макрон также накануне прокомментировал на своей странице в Facebook отправку вакцины в Ереван.

«Как и обещал в августе прошлого года, первую партию вакцины от COVID-19 в объёме 25 тыс. доз этим вечером доставят нашим армянским друзьям. Солидарность в борьбе против пандемии», — написал французский лидер.

Напомним, в Армении прививочная кампания началась 13 апреля. Полный курс вакцинации от COVID-19 прошли более 120 тыс. человек. Всего в республике было сделано более 335 тыс. прививок