Москва, 14 сентября, 2021, 15:10 — ИА Регнум. Монополия «Яндекса» стала пугать не только бизнес, но и политиков, тем более что информационная монополия «Яндекса» конкурирует только с Google и Mail Group, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.

WikiFido Штаб-квартира Яндекса в Москве на улице Льва Толстого

«Если копать глубже, то Яндекс хоть и российская компания, имеет юридический адрес в Нидерландах, и имеет ряд скандалов с ФАС на вывод миллиардов средств через офшоры за рубежом.

Так что признаки иностранного агента косвенно кто-нибудь подумает что есть. Компания занимает ключевое положение в сферах интернет-поиска и агрегации новостей, агрегации такси, доставки еды, в сфере недвижимости, розничной торговли и т. д.

Большинство интернет-сервисов благодаря почти информационной монополии имеют огромные доли рынка. Нарекания к «Яндексу» поступают от бизнеса и пользователей. В первую очередь была серия возмущений таксистов на процент сбора и демпинг в регионах России.

Здесь и ущерб компаний представляющих свой товар через «Яндекс-маркет» (вопрос вроде решили). Даже сразу десять IT-компаний: IVI, Avito, ЦИАН, Profi.ru, «Туту.ру», Drom.ru, 2ГИС, Zoon, Wildberries и «Кассир.ру» выступают против дискриминации Яндекса их онлайн-сервисов в суде.

Более того, на карте украинского сайта компании в разделе «Карты» Крым указан как «Автономная республика Крым» — то есть сохранено название территории, действовавшее в украинский период.

Скорее всего, если «Яндекс» будет искать баланс интересов между бизнесом со стороны и своим, и игнорировать при этом интересы пользователей, нормы ФАС и национальной безопасности России, придётся государству взять под свой контроль отчуждённую информационную монополию как это сделано в Китае:

Китайские регуляторы представили правила работы для интернет-платформ. Основная задача документа — противодействие монополии на рынке электронной коммерции и платежных услуг.

Кроме того, Государственное управление рыночного регулирования (SAMR) Китая объявило о расследовании в отношении компании Alibaba, заподозрили «в поведении, направленном на создание монополии», в частности в политике «принудительной эксклюзивности».

Как видно, борьба с информационными монополиями беспокоит не только Россию», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, группа компаний «Яндекс» проигнорировала запрос ИА REGNUM, направленный в связи с недоступностью сервисов компании на территории Республики Крым и Севастополя.

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