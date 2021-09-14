Монополия «Яндекса» стала пугать не только бизнес, но и политиков — эксперт
Москва, 14 сентября, 2021, 15:10 — ИА Регнум. Монополия «Яндекса» стала пугать не только бизнес, но и политиков, тем более что информационная монополия «Яндекса» конкурирует только с Google и Mail Group, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.
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Штаб-квартира Яндекса в Москве на улице Льва Толстого
«Если копать глубже, то Яндекс хоть и российская компания, имеет юридический адрес в Нидерландах, и имеет ряд скандалов с ФАС на вывод миллиардов средств через офшоры за рубежом.
Так что признаки иностранного агента косвенно кто-нибудь подумает что есть. Компания занимает ключевое положение в сферах интернет-поиска и агрегации новостей, агрегации такси, доставки еды, в сфере недвижимости, розничной торговли и т. д.
Большинство интернет-сервисов благодаря почти информационной монополии имеют огромные доли рынка. Нарекания к «Яндексу» поступают от бизнеса и пользователей. В первую очередь была серия возмущений таксистов на процент сбора и демпинг в регионах России.
Здесь и ущерб компаний представляющих свой товар через «Яндекс-маркет» (вопрос вроде решили). Даже сразу десять IT-компаний: IVI, Avito, ЦИАН, Profi.ru, «Туту.ру», Drom.ru, 2ГИС, Zoon, Wildberries и «Кассир.ру» выступают против дискриминации Яндекса их онлайн-сервисов в суде.
Более того, на карте украинского сайта компании в разделе «Карты» Крым указан как «Автономная республика Крым» — то есть сохранено название территории, действовавшее в украинский период.
Скорее всего, если «Яндекс» будет искать баланс интересов между бизнесом со стороны и своим, и игнорировать при этом интересы пользователей, нормы ФАС и национальной безопасности России, придётся государству взять под свой контроль отчуждённую информационную монополию как это сделано в Китае:
Китайские регуляторы представили правила работы для интернет-платформ. Основная задача документа — противодействие монополии на рынке электронной коммерции и платежных услуг.
Кроме того, Государственное управление рыночного регулирования (SAMR) Китая объявило о расследовании в отношении компании Alibaba, заподозрили «в поведении, направленном на создание монополии», в частности в политике «принудительной эксклюзивности».
Как видно, борьба с информационными монополиями беспокоит не только Россию», — высказал свое мнение эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, группа компаний «Яндекс» проигнорировала запрос ИА REGNUM, направленный в связи с недоступностью сервисов компании на территории Республики Крым и Севастополя.
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