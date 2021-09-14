Москва, 14 сентября, 2021, 15:00 — ИА Регнум. Та динамика, которую показывал туристический сектор РФ в первые семь месяцев 2021 года, вряд ли продолжится в оставшиеся пять. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 сентября заявила профессор кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталия Зайцева. Так она прокомментировала слова главы Ростуризма Зарины Догузовой, которая сказала, что внутренний туристический поток России успеет восстановиться до показателей 2019 года уже к концу 2021 года.

Russkiydom.su Туризм

«Догузова дала оценку развитию туризма в нашей стране по количеству туристов, считая туристами тех, у кого была хотя бы одна ночевка в отелях, — сказала Зайцева. — Количество туристов, размещенных в гостиницах и иных средствах размещения на территории нашей страны, — это конечно, важный показатель, но если мы говорим о восстановлении туристкой индустрии, то лучше все же использовать показатели, характеризующие оборот и прибыль секторов этой индустрии. Например, на основе данных Росстата можно сделать вывод о том, что оборот гостиниц и иных средств размещения Краснодарского края по итогам июня 2021 в сравнении с данными за июнь 2019 года вырос более чем на 50%, санаторно-курортного комплекса — на 23,3%, предприятий питания — всего на 6,5%. А услуги турфирм и агентств по бронированию, наоборот, снизились на 22,2%».

По ее словам, после введения в июле-августе ограничений для туристов загрузка всех секторов предприятий индустрии туризма стала снижаться по сравнению с данными за аналогичные периоды 2019 года.

«Все это говорит о том, что, во-первых, динамика первых семи месяцев вряд ли продолжится в оставшиеся пять, учитывая, что это будет уже осенне-зимний период, — сказала Зайцева. — Во-вторых, даже если удастся увеличить количество жителей РФ, совершающих поездки по России (в том числе за счет новой программы кэшбека на зимний период или создания упрощенного въезда иностранцев), то увеличение общего количества туристов не приведет к пропорциональному увеличению оборота и тем более прибыли предприятий индустрии туризма. Надо учитывать, что у многих из них с 2020 года накопились большие долги».

Поэтому, как полагает Зайцева, говорить о восстановлении финансовых показателей индустрии туризма в 2021 году пока еще рано.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Москва остается одним из самых привлекательных городов для туристов.