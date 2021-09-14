Вена, 14 сентября, 2021, 14:55 — ИА Регнум. Австрийские власти не станут принимать на территории страны ни одного беженца из Афганистана. Об этом 14 сентября заявил канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью газете La Stampa.

Kremlin.ru Себастьян Курц

«Мы не примем в нашей стране ни одного афганского беженца. Этого не произойдет, пока я у власти», — сказал он.

Также Курц добавил, что на протяжении последних лет в Австрию приехало свыше 44 тыс. жителей Афганистана и в стране уже существует четвертая в мире по величине община афганцев.

«Мы занимаем реалистичную позицию — интеграция афганцев очень трудна», — уточнил канцлер Австрии.

Кроме того, он добавил, что это происходит из-за «в основном» низкого уровня образования прибывших в страну афганцев и из-за расхождения в фундаментальных ценностях.

При этом Курц отметил, что Австрией уделяется «особое внимание поддержке соседних с Афганистаном стран» и также страна выделяет €20 млн на обеспечение защиты и помощи афганцам в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября министр экономики Австрии Маргарете Шрамбекприветствовала завершение строительства «Северного потока — 2», заявив, что газопровод еще больше повысит надежность энергоснабжения стран Европы.