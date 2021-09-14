Минск, , 14:51 — REGNUM Бывший глава Федерации хоккея Белоруссии (ФХБ) Дмитрий Басков назначен членом верхней палаты белорусского парламента — Совета республики Национального собрания. Об этом 14 сентября сообщает БелТА.

Дмитрий Басков Noc.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Баскова сенатором по своей квоте.

«Мною принято решение о направлении его сенатором. По квоте президента, ещё у нас четыре вакансии там. Я думаю, что он будет у нас в парламенте, в верхней палате, к месту», — сказал Лукашенко.

Также Лукашенко сообщил, что уже подобрал кандидатуру на пост нового главы ФХБ. По его словам, это «великий спортсмен», не хоккеист, но «хороший управленец».

Напомним, 8 сентября Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала Баскова на пять лет. 10 сентября он ушёл с поста главы ФХБ.

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