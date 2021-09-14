Курск, 14 сентября, 2021, 14:42 — ИА Регнум. В Курском доме-интернате ветеранов войны и труда выявлена вспышка коронавируса, сообщил портал «Друг для друга» со ссылкой на сотрудников учреждения.

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После работы в закрытом режиме в интернате начали постепенно снимать ограничения, в том числе отменили двухнедельные смены для персонала. По словам сотрудника, в начале сентября в учреждение снова попал коронавирус. Заболела половина сотрудников и около 30 постояльцев, часть из которых госпитализировали.

«Действительно, после полной вакцинации и сотрудников и проживающих, учреждение вернулось в прежний режим работы, но с соблюдением профилактических мер, в том числе ежедневной термометрией и двукратным ежемесячным тестированием. На прошлой неделе у бессимптомного работника был выявлен положительный результат и учреждение было возвращено в карантинный режим. Из-за ограниченного количества мест в помещении изолятора интерната, часть контактных проживающих были размещены под наблюдение в лечебных учреждениях», — цитирует издание комментарий областного комитета социального обеспечения, материнства и детства.