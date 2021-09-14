Бишкек, 14 сентября, 2021, 14:42 — ИА Регнум. Объем торговли Киргизии с государствами Евразийского экономического союза за семь месяцев 2021 года составил около $1,8 млрд (131 млрд рублей), увеличившись на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Такие данные приводит национальный статистический комитет.

Vmenkov Дордой — рынок в Киргизии

При этом экспорт киргизской продукции со странами-участницами ЕАЭС вырос на 40,8%, а импортные поступления — на 21,7%.

Наибольшая доля взаимной торговли республики с другими участниками Евразийского альянса приходится на Россию и составляет 64,8% от общего объема, а также на Казахстан — 32,8%.

В целом же внешнеторговый оборот Киргизии в январе — июле текущего года достиг $3,8 млрд (276,5 млрд рублей), что на 19,6% больше показателя аналогичного периода предыдущего года.

При этом экспортные поставки уменьшились на 16,5%, а импорт, напротив, увеличился — на 40,3%.