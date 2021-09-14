Таллин, 14 сентября, 2021, 14:40 — ИА Регнум. Обувные торговые сети Эстонии ABC King и SHU закрывают все магазины и переводят торговлю в интернет. Об этом сообщило гостелевидение страны ETV.

Cap.ru Обувь повышенной прочности

Всего под закрытие попали 19 магазинов. Будут уволены порядка 150 работников.

Подобная тенденция наблюдается во всей отрасли, сообщили представители других торговых сетей Эстонии. По словам собственника сети магазинов REM King Эдмунда Рандала, в Rem King раньше было девять магазинов, сейчас их осталось два: «На продаже одной лишь обуви далеко не уедешь. В ассортименте сети появились аксессуары, сумки, платки и бижутерия».

Крупнейший ритейлер обуви NS King, который владеет полусотней магазинов в Прибалтике, пока не собирается следовать примеру своих конкурентов.