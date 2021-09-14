Москва, , 14:37 — REGNUM Ситуацию в Афганистане обсудил президент России Владимир Путин со своим коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба Кремля.

Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин Kremlin.ru

«Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, в ходе которого была обсуждена ситуация в Афганистане», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что главы двух государств также условились о дальнейших личных контактах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин обсудил с президентом Таджикистана ситуацию в Афганистане