Джакарта, , 14:34 — REGNUM Посольство Японии в Индонезии не вынесло предупреждения своим гражданам, проживающим в Индонезии, из-за угрозы терроризма, сообщает CNN Indonesia.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

До сих пор посольство Японии в Индонезии не выпустило никаких предупреждений для японских граждан в Индонезии.

Власти Японии предупреждают об угрозе терроризма в шести странах Юго-Восточной Азии, включая Индонезию. Правительство призвало своих граждан быть осторожными, учитывая потенциальную террористическую угрозу в шести странах: Индонезии, Филиппинах, Мьянме, Сингапуре, Малайзии и Таиланде.

Япония попросила граждан, проживающих в шести странах, держаться подальше от религиозных объектов, которые могут стать объектами нападений.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия предоставит народу Афганистана помощь в размере трёх миллионов долларов США.

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