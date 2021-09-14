Бишкек, 14 сентября, 2021, 14:31 — ИА Регнум. В столице Киргизии прививку от коронавирусной инфекции получили 93 240 человек или 22% от целевой группы населения города. Об этом заявила замдиректора управления здравоохранения мэрии Бишкека Бакыт Шамырканова на брифинге сегодня, 14 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Она уточнила, что за это время 72 493 бишкекчан привились обоими компонентами противокоронавирусной вакцины.

По словам представителя столичного муниципалитета среди привитых насчитывается 6 815 медиков, 6 051 госслужащий, 5 301 работник сферы образования и 2 428 сотрудников правоохранительных органов.