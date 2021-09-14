Сеул, 14 сентября, 2021, 14:28 — ИА Регнум. Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин проведёт 15 сентября встречу с министром иностранных дел Китая Ван И. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

Китай — Южная Корея

Предполагается, что в ходе встречи южнокорейский лидер обратится к китайской стороне с просьбой оказать поддержку усилиям, направленным на возобновление переговоров США и КНДР и межкорейского сотрудничества. Также Ван И и Мун Чжэ Ин могут обсудить вопрос будущего визита главы КНР Си Цзиньпина в Сеул, а также возможный визит южнокорейского лидера в Пекин во время Олимпийских игр 2022 года.

Однако неизвестно будет ли внесен в повестку дня вопрос о ракетных запусках КНДР.

В этот же день Ван И встретится с министром иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ёном.