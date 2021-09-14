Рим, 14 сентября, 2021, 14:27 — ИА Регнум. 14 сентября президент Польши Анджей Дуда и первая леди республики Агата Корнхаузер-Дуда отправились в Рим, где примут участие во встрече глав государств Европейского союза. Об этом передает пресс-служба польского лидера.

Findspicture.com ЕС

«Встреча европейских лидеров будет посвящена обсуждению будущего европейского сообщества. После «Брексита» и миграционного кризиса 2015 года различия в позициях стран-членов очевидны. Мероприятие должно помочь расставить все точки над «и» и найти консенсус, чтобы двигаться дальше», — говорится в сообщении.

Помимо участия во встрече европейских лидеров, Дуда и его супруга посетят гробницу Папы Римского польского происхождения Иоанна Павла II в базилике Святого Петра в Ватикане.