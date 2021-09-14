Берлин, 14 сентября, 2021, 14:23 — ИА Регнум. Целый ряд кандидатов в канцлеры Германии допускал в своих авторских работах заимствования без указания ссылок на первоисточник. Так, в изданной в 2009 году книге кандидата от консерваторов Армина Лашета обнаружено 17 мест, где заимствование не было снабжено ссылками. Анализ изданий провёл германский эксперт по выявлению плагиата Штефан Вебер, сообщает 14 сентября газета Bild со ссылкой на результаты исследования.

karlherl Бундестаг

Три пассажа, где текст автора с незначительными изменениями совпадает с текстами других источников, Вебер насчитал в работе представителя социал-демократов Олафа Шольца, опубликованной в 2017 году.

Однако больше всего плагиата обнаружено в книге кандидата от партии «Зелёные» Анналены Бербок, написанной в 2021 году. «Охотник» за плагиатом признался, что перестал вести подсчёт после выявления сотни заимствованных пассажей. По его словам, эта книга — «бездонная бочка» скопированного текста.

Как сообщало ИА REGNUM, в плагиате при написании докторской диссертации, защищённой в 1991 году в Высшей медицинской школе Ганновера, была в 2015 году уличена Урсула фон дер Ляйен, которая на тот момент занимала пост министра обороны Германии. Эксперты полагают, что на 27 из 62 страницах научной работы есть заимствования, не подкреплённые ссылками на первоисточник. По их словам, академические стандарты, такие как обязательное указание авторства при цитировании чужих текстов, нарушают 37 фрагментов диссертации.

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