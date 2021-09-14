Москва, , 14:08 — REGNUM Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба Кремля.

Александр Лукашенко и Владимир Путин

«В продолжение состоявшихся 9 сентября в Москве российско-белорусских переговоров президенты обсудили ряд вопросов двустороннего взаимодействия, в том числе итоги совместных стратегических учений вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021», — говорится в сообщении.

Помимо этого, указывается, что главы двух государств также провели обсуждение ситуации, которая в настоящее время сложилась в Афганистане.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин провел обсуждение ситуации в Афганистане со своим коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном.