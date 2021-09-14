Таллин, 14 сентября, 2021, 13:58 — ИА Регнум. В процентном выражении чаще всего заражаются коронавирусом те вакцинированные жители Эстонии, что получили прививку препаратом AstraZeneca. Об этом сообщил местный портал ERR со ссылкой на данные Департамента здоровья.

Фото страницы правительства Калужской области в социальной сети «ВКонтакте» Вакцинация

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По состоянию на 13 сентября 2021 года, в Эстонии как минимум одну прививку получили 741 548 человек, из которых у 659 461 человека курс вакцинации был завершен. В общей сложности коронавирусом в стране в 2021 году заразились 80 276 человек, из них 5% получили как минимум одну дозу вакцины, а еще 5% были полностью вакцинированы. Таким образом, 90% заразившихся не были вакцинированы.

Наибольший процент зараженных среди вакцинированных AstraZeneca — 1,01% (1182 человека). Полный курс вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech прошли 435 713 человек, из которых заразились 2252 или 0,52%.

Вакцину Janssen, оказавшуюся популярной среди людей молодого поколения, получили 46 347 человек, из которых заразились 418 или 0,9%.

Самый низкий процент зараженных оказался среди полностью вакцинированных препаратом Moderna: из 60 461 человек, которые получили данную вакцину, заразились 128 или 0,21%.