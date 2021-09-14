Кишинёв, 14 сентября, 2021, 13:56 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду и правительство республики не будут принимать участие в переговорах о заключении нового соглашения поставку из России природного газа. Об этом молдавский лидер сообщила в эфире телеканала TV8.

Presedinte.md Майя Санду

«Согласно законодательству, переговоры должна вести компания «Молдовагаз». Ждём результатов», — сказала Санду.

По её мнению, если действующее руководство Молдавии подключится к переговорам по газу, то это не поможет снизить стоимость на его поставку.

Напомним, соглашение о поставке российского газа в Молдавию действует до конца текущего года. Предыдущий президент республики Игорь Додон в 2019 году посещал Москву и добился предоставления скидки на газ.