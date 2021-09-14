Санду отказалась участвовать в переговорах по закупке Молдавией газа в РФ
Кишинёв, 14 сентября, 2021, 13:56 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду и правительство республики не будут принимать участие в переговорах о заключении нового соглашения поставку из России природного газа. Об этом молдавский лидер сообщила в эфире телеканала TV8.
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Майя Санду
«Согласно законодательству, переговоры должна вести компания «Молдовагаз». Ждём результатов», — сказала Санду.
По её мнению, если действующее руководство Молдавии подключится к переговорам по газу, то это не поможет снизить стоимость на его поставку.
Напомним, соглашение о поставке российского газа в Молдавию действует до конца текущего года. Предыдущий президент республики Игорь Додон в 2019 году посещал Москву и добился предоставления скидки на газ.