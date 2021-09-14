Рига, 14 сентября, 2021, 13:54 — ИА Регнум. Военная истерия, раздутая в государствах-лимитрофах пронатовскими силами, и не до того может довести, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 14 сентября, комментируя скандал с проведением военных учений со стрельбой на улицах Риги.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Латвия

Как сообщалось ранее, учения проходят в ряде крупнейших городов Латвии, в последние дни стрельба велась в непосредственной близости от мест пребывания гражданских лиц. «Русский союз Латвии» подвергучения резкой критике, в партии заявили, что само их проведение «основано на ложной гипотезе о гибридных угрозах» и что в любом случае учения «должны проводиться способом, который наносит минимальный урон гражданским лицам».

» Проводить военные учения, тем более со стрельбой, на улицах крупного города — это что-то за гранью разумного. Впрочем, военная истерия, раздутая в государствах-лимитрофах их пронатовскими силами, и не до того может довести. Понятно, что политические партии, обслуживающие обязательства Латвии перед США и их западноевропейскими союзниками, продолжат выступать на этом направлении предельно идеологизированно.