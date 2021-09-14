Учебная стрельба в городах Латвии — следствие военной истерии
Рига, 14 сентября, 2021, 13:54 — ИА Регнум. Военная истерия, раздутая в государствах-лимитрофах пронатовскими силами, и не до того может довести, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 14 сентября, комментируя скандал с проведением военных учений со стрельбой на улицах Риги.
Ольга Шклярова ИА REGNUM
Латвия
Как сообщалось ранее, учения проходят в ряде крупнейших городов Латвии, в последние дни стрельба велась в непосредственной близости от мест пребывания гражданских лиц. «Русский союз Латвии» подвергучения резкой критике, в партии заявили, что само их проведение «основано на ложной гипотезе о гибридных угрозах» и что в любом случае учения «должны проводиться способом, который наносит минимальный урон гражданским лицам».
»Проводить военные учения, тем более со стрельбой, на улицах крупного города — это что-то за гранью разумного. Впрочем, военная истерия, раздутая в государствах-лимитрофах их пронатовскими силами, и не до того может довести. Понятно, что политические партии, обслуживающие обязательства Латвии перед США и их западноевропейскими союзниками, продолжат выступать на этом направлении предельно идеологизированно.
Политическое поле Латвии укатано евроатлантическим и шовинистическим катком. Тем не менее, как мы видим, есть сила, «Русский союз Латвии», которая не пошла на соглашательство с господствующим политическим трендом, сама не поддаётся русофобским страшилкам о «гибридной войне» и других призывает им не поддаваться. Другими словами, называет белое белым, а чёрное — чёрным. В современном мире, и тем более в Прибалтике, это уже очень много», — отметил Михаил Демурин.