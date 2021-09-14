Стокгольм, 14 сентября, 2021, 13:55 — ИА Регнум. Правительство Швеции выделит дополнительно 30 миллионов крон (€2,9 млн) для создания нового государственного Музея Холокоста. Об этом 13 сентября написала газета Aftonbladet.

Стокгольм. Швеция

Ранее было объявлено, что такой музей будет создан для сохранения и передачи памяти о Холокосте следующим поколениям в Швеции. Теперь правительство страны предлагает, чтобы Государственные исторические музеи получили конкретную сумму для работы с новым музеем.

«Холокост — часть истории Швеции. Тот факт, что теперь Государственным историческим музеям предлагается предоставить ресурсы для создания в Швеции Музея Холокоста, является для Швеции отправной точкой для создания музея, в котором память о Холокосте может быть сохранена и передана будущим поколениям по всей территории нашей страны», — говорится в пресс-релизе министра культуры Швеции Аманды Линд.

В прошлом году на создание Музея Холокоста в Швеции было выделено всего десять миллионов крон.