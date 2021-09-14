Сеул, 14 сентября, 2021, 13:50 — ИА Регнум. Представители профсоюза работников Сеульского метрополитена отменили запланированную забастовку. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

Цитата из х/ф «Прорыв». Реж. Дмитрий Светозаров. 1986. СССР В метро

По данным источников, представители профсоюза и руководство сеульского метрополитена в ночь на 14 сентября пришли к соглашению о том, что транспортная организация не будет проводить реструктуризацию из-за убытков.

Стороны договорились создать консультационный орган для обсуждения путей повышения безопасности труда и работать над сокращением продолжительности ночных смен.

Напомним, что руководство метрополитена намеревалось провести сокращение штатов с целью сокращения расходов на заработную плату и покрытия финансового дефицита.

В забастовке планировали принять участие все 240 тыс. членов профсоюза. К ней намеревались присоединиться профсоюзы компаний-операторов метрополитенов Инчхона, Пусана, Тэгу и Тэчжона.