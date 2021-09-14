Москва, 14 сентября, 2021, 13:45 — ИА Регнум. России удалось добиться военного паритета с США не только в области ядерного оружия. Об этом 14 сентября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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«Война нам не нужна. <…> Но наша сила велика, армия одна из лучших в мире», — сказал Коротченко.

По его словам, оборонно-промышленный комплекс России за последние десятилетия начал производить новейшие виды оружия.

«Мы уровнялись в военном паритете с США. Не только по ядерным средствам, но и по тому, что называется стратегическое неядерное сдерживание», — заявил Коротченко.