Санкт-Петербург, 14 сентября, 2021, 13:39 — ИА Регнум. Суточное количество вакцинируемых от новой коронавирусной инфекции в Петербурге в начале текущей рабочей недели сократилось в разы по сравнению с концом прошлой рабочей пятидневки. Об этом говорят опубликованные 14 сентября данные городского оперштаба.

Дарья Драй ИА REGNUM Медсестра во время вакцинации от коронавируса

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Так, за понедельник, 13 сентября, первый компонент двухкомпонентной вакцины в Петербурге получили всего 686 человек. Второй компонент либо однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили за последние сутки 2094 человека.

Тогда как в минувшую пятницу, 10 сентября, цифры привитых первым компонентом и закончивших цикл вакцинации за сутки составляли, соответственно, 3171 и 10 550 человек. Таким образом, первый показатель снизился в 4,6 раза, а второй — в 5 раз.

Общее число вакцинированных в Петербурге на 14 сентября составляет 1 519 422 человека (без учета привитых «Спутником Лайт»), из них завершили вакцинацию полностью 1 556 932 человека (в том числе привитые «Спутником Лайт»).

Запас вакцины в Петербурге составляет 634 623 дозы, работает 172 пункта вакцинации.