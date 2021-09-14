Киев, 14 сентября, 2021, 13:20 — ИА Регнум. На сегодняшний день российские войска в Белоруссии не являются угрозой для Украины. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил бывший руководитель Главного следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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При этом он подчеркнул, что от идеи «вторжения» в восемь областей на юго-востоке страны, на которые Москва «положила глаз», Кремль не отказывается. По словам Вовка, этот план по захвату Харьковской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Одесской областей находится «в ящике стола» российского руководства.

Генерал пояснил, что этот план не был реализован «только благодаря тому, что мы отстояли Харьков, Днепр и Одессу».

«Это три кита этого плана, три условных столицы. Они от этого плана не отказались. Если наши отношения будут на том же плохом уровне, который есть сегодня, не будет ничего делаться по Минским соглашениям […] то можете быть уверены, мы имеем реальную угрозу через год-два вторжения российских войск именно в эти восемь областей», — отметил украинский генерал.

В таком случае, указывает Вовк, Украина останется без выхода к морю.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент Владимир Зеленский считает, что есть вероятность полномасштабной войны Украины с Россией. По словам украинского лидера, это будет «самый страшный сценарий» и «самая большая ошибка России».

В Кремле с сожалением восприняли эти слова Зеленского, подчеркнув, что не желают «предаваться каким-то апокалиптическим ожиданиям».