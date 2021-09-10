Москва, 10 сентября 2021, 14:08 — REGNUM Заявления президента Украины Владимира Зеленского «становятся все более оторванными от реальности», написала в телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Зеленский высказал «набор не объединенных в единую мысль агрессивно-обвинительных слов и клише». «Ничего по сути, сплошной постмодерн», уточнила она.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Владимир Зеленский считает, что есть вероятность полномасштабной войны Украины с Россией. По словам Зеленского, это будет «самый страшный сценарий» и «самая большая ошибка России».
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