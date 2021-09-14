Москва, 14 сентября, 2021, 13:20 — ИА Регнум. Нефтяные котировки продолжают расти. Торговая сессия 13 сентября была довольно позитивной для цен на топливо, и по ее итогам баррель Brent прибавил в стоимости 0,94% и дошел до отметки в $74,22, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Цитата из х/ф «Сибириада». Реж. Андрей Кончаловский. 1978. СССР Добыча нефти

«Стоимость нефти поднимается до шестинедельных максимумов благодаря новому урагану в Мексиканском заливе, который назвали «Николас». Притом, что последствия шторма «Ида» еще не удалось нивелировать, на Техас и Луизиану может обрушиться новый природный катаклизм.

Ряд компаний, в том числе Royal Dutch Shell, эвакуируют сотрудников с буровых вышек, вследствие чего трейдеры закладывают хороший бонус к текущим и октябрьским фьючерсным контрактам на нефть. Также позитивным сигналом для рынка стали прогнозы ОПЕК по потреблению нефти в 2021 и 2022 годах.

Если в текущем году оно составит 96,68 млн б\с, то в 2022 может превысить допандемийные значения и закрепиться за уровнем в 100 млн. б\с.

Негативным фактором остается распространение дельта-штамма, а также новая вспышка в Китае, который, руководствуясь политикой нулевой терпимости к заболеваемости, может закрыть на карантин некоторые регионы страны, что негативно скажется на спросе.

Предполагаемый коридор движения нефтяных котировок на сегодня, 14 сентября, составляет — $74−75 за баррель Brent», — считает эксперт.

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