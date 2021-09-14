На Среднем Урале резко выросла заболеваемость ОРВИ
Екатеринбург, 14 сентября, 2021, 13:19 — ИА Регнум. В Свердловской области в период с 6 по 12 сентября заболели ОРВИ 33 114 жителей региона. Об этом сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.
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ОРВИ
Нынешнее количество заболевших — на 42,2% больше (примерно на 10 тыс. человек), чем неделей до этого. Эпидпорог превышен на 65,5%.
Большая часть пациентов зафиксирована в Екатеринбурге (17 760 человек), эпидпорог превышен на 90%.
Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области выявили ещё почти 500 носителей коронавируса.