Москва, 14 сентября, 2021, 13:15 — ИА Регнум. После падения 10 сентября рубль возобновил подъем 13 сентября, отправив доллар в район 72,50 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

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«Сегодня, 14 сентября, пара доллар/рубль торгуется в области этой отметки, утрата которой откроет дорогу к минимумам начала сентября на уровне 72,40 руб. Упомянутый уровень может остановить укрепление российской валюты и спровоцировать отскок котировок, если в ближайшее время на рынках реализуются понижательные риски. В частности, во второй половине дня Штаты публикуют инфляционный отчет, который может надавить на рисковые активы, включая рубль и нефть, если окажется выше прогнозов, поскольку дальнейшее ускорение инфляции — еще один аргумент в пользу ужесточения монетарной политики ФРС США. От такого развития событий выиграет защитный доллар, который держится стабильно на международной арене в ожидании важного релиза. На стороне рубля — дорожающая нефть, которая впервые с начала августа превысила уровень $74 за баррель, отметившись на максимумах в районе 74,20 руб.

Также участники рынка предвкушают традиционный налоговый период в РФ, стартующий на этой неделе. В краткосрочной перспективе пара может обозначиться в диапазоне 72,40−73,40 руб.», — считает эксперт.

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