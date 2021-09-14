Воронеж, 14 сентября, 2021, 13:10 — ИА Регнум. Учащиеся четырёх классов начальной школы переведены на дистанционное обучение в Воронеже с 14 сентября, сообщили в пресс-службе мэрии Воронежа.

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционное обучение

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Решения о переводе на дистанционный формат приняты для младшеклассников в двух школах — СОШ №№51 и 74. Причиной стала высокая заболеваемость гриппом и ОРВИ, пояснили в мэрии.

«Решение по режиму работы школы при высокой заболеваемости ОРВИ и гриппом принимает директор образовательного учреждения. Если в классе отсутствует более 20% учащихся именно по причине болезни, то приказом руководителя школы класс переводится на обучение в дистанционном формате на рекомендуемые сроки не менее 7 дней или на 14 дней — по усмотрению директора», — прокомментировали в администрации города.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге на 14 сентября на дистанционную форму обучения из-за выявленных случаев заражения коронавирусом переведен 21 класс школ.