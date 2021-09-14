Санкт-Петербург, 14 сентября, 2021, 13:05 — ИА Регнум. В Петербурге на дистанционную форму обучения из-за выявленных случаев заражения коронавирусом переведен 21 класс городских школ. Об этом 14 сентября ИА REGNUM сообщили в региональном комитете по образованию.

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Всего на данный момент на дистанте находятся учащиеся 21 класса в 18 школах города.

«В двух детских садах на карантин закрыты три группы», — добавили в ведомстве.