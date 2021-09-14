Цхинвал, 14 сентября, 2021, 12:54 — ИА Регнум. В Южной Осетии в течение прошедших суток провели 116 тестов на коронавирус, из которых 40показали положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 14 сентября сообщила агентству «Рес».

Mos.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Дельта плюс» и новая волна — все новости»

За время пандемии в республике выявили 5320 носителей SARS-CoV-2, из них 4597 выздоровели, в том числе 55 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 723 носителя коронавируса.

10 сентября в Южной Осетии сообщили о 62 выявленных случаях заражения коронавирусом за последние сутки в результате проведения 271 теста. 30 человек за сутки были признаны выздоровевшими.

Стоит отметить, что в Южной Осетии снижаются темпы распространения SARS-CoV-2. В инфекционном корпусе Республиканского многопрофильного медицинского центра в Цхинвале сокращается число пациентов с COVID-19.