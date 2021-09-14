Стёре отказался назвать сроки формирования правительства Норвегии
Осло, 14 сентября, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Лидер Рабочей партии Йонас Гар Стёре намерен возглавить кабинет министров Норвегии. Однако предполагаемый следующий премьер-министр страны отказался устанавливать крайний срок, когда может быть сформировано новое правительство. Об этом 14 сентября сообщила новостная служба SVT Nyheter.
«Я уже говорил, что это должно занять некоторое время», — заявил политик журналистам в ночь подсчета голосов.
«Я хочу сначала переварить результатов выборов. Думаю, нам всем нужно сначала выспаться, а затем провести переговоры внутри партии и потом провести серию бесед. Тогда у нас будет необходимая основа для запуска процесса переговоров по формированию правительства», — заявил Стёре в интервью норвежскому телеканалу NRK.
Напомним, что после прошедших выборов в стортинг Рабочая партия Норвегии получила наибольшую поддержку избирателей.