Москва, 14 сентября, 2021, 12:49 — ИА Регнум. Выставка «Очарование индонезийского батика» проходит во Всероссийском музее декоративно-прикладного искусства в Москве, сообщает посольство Индонезии.

Маргарита Князева ИА REGNUM Ткани из хлопка

«Индонезийский батик имеет особенность, которой не владеет ни одна текстильная промышленность в мире, и является частью идентичности индонезийской нации», — заявил посол Индонезии в Российской Федерации.

«Выставка батика может стать первым шагом в устойчивом сотрудничестве между посольством Индонезии в Москве и Всероссийским музеем декоративного искусства, чтобы продемонстрировать любителям искусства в России богатство и красоту индонезийского декоративно-прикладного искусства и народных промыслов», — заявила директор московского Всероссийского музея декоративно-прикладного искусства Елена Титова.

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На выставке представлены 40 коллекций тканей батика из разных регионов Индонезии. Помимо батика, на выставке также представлены чашки, керамика и различные предметы домашнего обихода, изготовленные с использованием индонезийских узоров и мотивов батика.

Выставка продлится по 3 октября 2021 года.

Напомним, индонезийский батик признан ЮНЕСКО в качестве шедевра нематериального наследия человечества.