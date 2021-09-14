Москва, 14 сентября, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Сбор подписей за отставку министра финансов Антона Силуанова и главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной начинает «Справедливая Россия», сообщил лидер фракции в Госдуме Сергей Миронов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экономика

«Это чиновники либерального толка, которые не хотят и не позволят сделать так, чтобы наши граждане, граждане богатейшей в мире страны, жили достойно, жили благополучно, а не выживали и работали за еду. Силуанов и Набиуллина — парочка, которая провалила все возложенные на них задачи», — отметил Миронов в Facebook.

В частности, указал Миронов, они не смогли удержать рубль под давлением санкций, валюта фактически обесценилась — если раньше граждане получали в среднем пенсию 500 долларов, то теперь это 150−200 долларов.

Главы Минфина и ЦБ не смогли сдержать инфляцию, считает парламентарий, не выполнили поручение президента РФ по индексации пенсий работающим пенсионерам.

«В России есть деньги, чтобы вернуть им все долги. Но пока такие чиновники возглавляют финансовые ведомства, нам будут говорить, что это сделать невозможно. В отставку!» — призвал Миронов.

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