Ростов-на-Дону, 14 сентября, 2021, 12:45 — ИА Регнум. В Ростовской области постепенно снижается нагрузка на ковидные госпитали, в связи с чем растёт число свободных коек. Это следует из данных, приведённых региональным оперштабом 14 сентября.

Mos.ru Больничные койки в коронавирусной клинике

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В настоящее время лечение в ковидных стационарах получают 3 555 пациентов. Состояние 38 человек врачи оценивают как тяжёлое. Ещё 318 дончан подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области развёрнуто 30 моногоспиталей, рассчитанные более чем на 4 500 коек. При этом загрузка стационаров в первых числах сентября превышала 90%.