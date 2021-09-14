Белгород, 14 сентября, 2021, 12:44 — ИА Регнум. В Белгородской области 14 сентября выявлен 151 носитель коронавируса — на четыре больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны поле лечения 182 пациента, скончались четверо. На вакцинацию от COVID-19 записались 973 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Белгородской области подтверждено 51 153 случая заболевания коронавирусом. Выздоровели 45 163 человека, скончались от осложнений 1 066 пациентов. Госпитализированы в стационары 1 648 жителей, получают амбулаторную помощь 3 276 человек, на самоизоляции находятся 13 389 граждан.

Полный курс иммунизации в регионе прошли 677 046 человек. Всего на вакцинацию от COVID-19 подано 732 736 заявок.