Москва, 14 сентября, 2021, 12:35 — ИА Регнум. В окружении президента РФ Владимира Путина несколько человек заразились коронавирусной инфекцией. Об этом 14 сентября сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вырабатываем коллективный иммунитет — все новости»

При этом официальный представитель Кремля подчеркнул, что российский лидер здоров. Песков пояснил, что глава государства должен был уйти на самоизоляцию в связи с тем, что он является контактным лицом после выявленных случаев заражения коронавирусом в его окружении.

«Безусловно, известно, кто заболел в окружении президента», — отметил Песков.

По его словам, изоляция «не влияет непосредственно на работу президента, но просто сейчас очных мероприятий какое-то время не будет».

«Но, опять же, это не влияет на интенсивность: президент в режиме видеоконференции продолжает свою деятельность», — добавил пресс-секретарь российского лидера.

Читайте также:Путин ушёл на самоизоляцию из-за ситуации с COVID-19

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в телефонном разговоре с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном президент России Владимир Путин заявил, что ушёл на самоизоляцию. В пресс-службе Кремля пояснили, что такие меры главе государства необходимо соблюдать из-за выявленных случаев заболевания COVID-19 в его окружении.