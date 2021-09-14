В Кремле сообщили о случаях заболевания COVID-19 в окружении Путина
Москва, 14 сентября, 2021, 12:35 — ИА Регнум. В окружении президента РФ Владимира Путина несколько человек заразились коронавирусной инфекцией. Об этом 14 сентября сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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При этом официальный представитель Кремля подчеркнул, что российский лидер здоров. Песков пояснил, что глава государства должен был уйти на самоизоляцию в связи с тем, что он является контактным лицом после выявленных случаев заражения коронавирусом в его окружении.
По его словам, изоляция «не влияет непосредственно на работу президента, но просто сейчас очных мероприятий какое-то время не будет».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в телефонном разговоре с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном президент России Владимир Путин заявил, что ушёл на самоизоляцию. В пресс-службе Кремля пояснили, что такие меры главе государства необходимо соблюдать из-за выявленных случаев заболевания COVID-19 в его окружении.