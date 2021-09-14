Москва, 14 сентября, 2021, 13:01 — ИА Регнум. В Москве за сутки госпитализированы 663 человека, скончались 47 пациентов, а в целом по России зафиксирован 781 летальный исход. Об этом 14 сентября сообщил оперштаб Москвы.

(сс) U.S. Marine Corps. Cpl. Daniel R. Betancourt Jr Врач и пациент, подключенный к ИВЛ. США

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вырабатываем коллективный иммунитет — все новости»

В столичных больницах на аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 240 человек. Общее число вылечившихся от инфекции увеличилось до 1 466 721 человек.

Статистика госпитализированных, попавших на ИВЛ и скончавшихся, показывает определенную стабильность, и несмотря на скачкообразный рост заболеваемости, демонстрирует, что гораздо меньше стало тяжелых случаев.