Ростов-на-Дону, 14 сентября, 2021, 12:31 — ИА Регнум. В Ростовской области в последние дни заметно снизились темпы вакцинации от коронавируса. Это следует из данных, приведённых региональным оперштабом 14 сентября.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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В настоящее время участниками прививочной кампании от COVID-19 стали 1 млн 505,9 тыс. человек (+ 5 002 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 1 млн 370,59 тыс. человек (+ 6 063 за сутки).

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области началась прививочная кампании против гриппа. На Дон поступили вакцины «Ультрикс Квадри» для детей и «Совигрипп» для взрослого населения.