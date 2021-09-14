Волгоград, , 12:20 — REGNUM В ходе батальонного тактического учения специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО) Южного военного округа (ЮВО) проведут учения по подавлению бортовых комплексов навигации и управления беспилотников условного противника на полигоне Прудбой в Волгоградской области. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

БПЛА Mil.ru

«Специалисты РЭБ перехватят управление беспилотным аппаратом условного противника и посадят его на свою территорию с целью изъятия разведывательной информации. В качестве БЛА условного противника будут использоваться дроны гражданского производства и беспилотные аппараты, стоящие на вооружении мотострелкового соединения ЮВО», — говорится в сообщении.

Также указывается, что перехват управления дронами будет осуществляться военнослужащими с помощью новейших автоматизированных систем радиоэлектронной борьбы.

При этом отмечается, что на текущей неделе в ЮВО проводится четыре двусторонних батальонных тактических учения на общевойсковых полигонах, расположенных в Волгоградской области, Карачаево-Черкессии, Чеченской республике и на военной базе в Республике Южная Осетия.

Отмечается, что в них участвуют порядка 6 тыс. военнослужащих, а также задействовано около 300 единиц вооружения и техники и в том числе — танки, боевые машины пехоты, артиллерийские орудия и реактивные системы залпового огня. В целях межвидового взаимодействия от объединения ВВС и ПВО ЮВО привлечено более 40 самолетов и вертолетов армейской и оперативно-тактической авиации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ходе совместных стратегических российско-белорусских учений «Запад-2021» экипажи бомбардировщиков Су-34 Западного военного округа (ЗВО) на Лужском полигоне в Ленинградской области успешно уничтожили наземные цели.