Тбилиси, 14 сентября, 2021, 12:20 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Грузии запустило сайт, с помощью которого можно узнать ковид-статус грузинских граждан или иностранцев, проживающих в стране. Об этом 14 сентября сообщил глава Службы инспекции труда при минздраве республики Бека Перадзе на встрече с представителями бизнеса.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проверка QR-кода

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Чиновник отметил, что с помощью этого сайта предприятия смогут решать, кого впускать на свою территорию. На платформе содержится информация о вакцинации, перенесённом заболевании COVID-19 в течение последних шести месяцев и о действующих справках о прохождении тестов на коронавирус.

«Это даст возможность определить «зеленые зоны», и мы не исключаем, что обсудим и обратимся с рекомендацией к Совету ввести иной протокол для «зеленых зон», — сказал Перадзе.

Он отметил, что портал уже начал работать. Приложение, которое будет с ним взаимодействовать, должно выйти в ближайшее время.

Напомним, в Грузии с середины августа начали выдавать ковид-паспорта. Пока эти документы не стали обязательными, но в ряде ресторанов начали пускать только привитых посетителей.