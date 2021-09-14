Москва, 14 сентября, 2021, 12:18 — ИА Регнум. Резко возросшие цены на газ в мире стали результатом стечения нескольких достаточно уникальных обстоятельств. Об этом 14 сентября заявил доктор Оксфордского университета, ректор Института финансово-инвестиционных технологий в Москве Максим Шашенков на телеканале «Россия 24».

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«Уникальная ситуация, связанная с выходом из ковида — Европа требует на 25% больше газа, чем в предыдущий период, холодная зима, определённая ситуация в России, резкий рост спроса в Азии… набор факторов, который приводит к такой уникальной ситуации на этот год», — заявил Шашенков.

Согласно данным Лондонской биржи, цена газа в Европе 13 сентября побила исторический рекорд в очередной раз, достигнув отметки в 727 долларов за 1 тыс. кубометров.