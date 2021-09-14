Нижний Новгород, 14 сентября, 2021, 12:15 — ИА Регнум. В Нижегородской области по состоянию на 14 сентября выявили 419 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 422 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 161 617 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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За последние сутки выписаны 392 человека, всего выздоровели с начала пандемии 149 217 нижегородцев.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 25 жителей региона. Общее число жертв COVID-19 достигло 6166 человек. Накануне сообщалось о 27 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в области.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 6333 человека.

Напомним, по состоянию на 13 сентября в регионе проведено 3 534 532 тестов для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 3287 нижегородцев. Охват населения тестированием вырос по сравнению с предыдущей неделей до показателя 224,4.

Как сообщали ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции увеличился и составляет 1,05. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда сократился, на 14 сентября остаются свободными 15% коек в ковид-центрах.