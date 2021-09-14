Санкт-Петербург, 14 сентября, 2021, 12:27 — ИА Регнум. В Ленинградской области чуть более 2 тыс. наблюдателей проследят за ходом выборов депутатов Государственной думы VIII созыва и депутатов Законодательного собрания Ленинградской области VII созыва, которые состоятся 17−19 сентября. Об этом 14 сентября сообщил председатель избирательной комиссии Ленинградской области Михаил Лебединский, передает корреспондент ИА REGNUM.

Leningrad-reg.izbirkom.ru Выборы в Ленобласти

13 сентября в ТИКах региона завершился прием списков кандидатов в наблюдатели от партий. По предварительной информации, всего наблюдателей на выборах в этом году будет 2049 человек. Из них от субъектов общественного контроля — 372 наблюдателя, от политических партий и избирательных объединений — 1486, от координаторов — 181 наблюдатель.

«Основное количество наблюдателей представила «Единая Россия» — 996, КПРФ — 49, «Справедливая Россия» — 43, «Партия пенсионеров» — 57, «Гражданская платформа» — 90, «Родина» — 63, «Новые люди» — 188. Остальные партии, которые говорят, что они сильные и готовы участвовать, не представили ни одного наблюдателя, значит так важен этот процесс… А процесс наблюдения — один из элементов не только легальности и легитимности, но и состоятельности политических сил на территории», — сказал глава Леноблизбиркома.

Лебединский отметил, что все помещения для голосования обследованы, замечаний у Леноблизбиркома к ним нет. Также он напомнил, что любая агитация за кандидатов завершается в 00:00 мск 17 сентября. Передача бюллетеней в УИК состоится не позднее 15 сентября, после чего помещения для голосования будут взяты под охрану сотрудниками полиции. С 14 сентября начинает действовать запрет на любые прогнозы по результатам выборов и публикацию результатов опросов общественного мнения.