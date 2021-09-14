Москва, 14 сентября, 2021, 12:18 — ИА Регнум. В Москве за сутки зафиксировано 1609 новых случаев заражения коронавирусом. После прохождения лечения выздоровели 1362 человека, сообщает 14 сентября оперштаб Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вырабатываем коллективный иммунитет — все новости»

В топ-3 по суточному приросту список регионов также вошли Подмосковье и Санкт-Петербург. Так, в Московской области количество выявили 796 заразившихся, в северной столице — 839 случаев.

Специалисты связывают единомоментные скачки регистрируемых случаев заражения с тем, что основная масса граждан вернулась из отпусков, а дети и молодежь пошли в школы и институты.

Читайте также: В Москве стабилизировалось количество госпитализаций с COVID-19